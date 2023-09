Saara Nüganen: ma ei ole sellega kunagi kekanud, et mu vanemad näitlejad on

Esialgu Otsa kooli muusikat õppima läinud Anne Reemann sattus lavakunstikooli tänu Liina Tennossaarele. "Liina õppis juba lavakas ja ütles, et mine-mine-mine. Ajas mind ikka proovima. Võib-olla ma poleks ise julgenud minna," meenutas näitleja.

Ka oma abikaasa Elmoga kohtus Anne lavakunstikoolis, koos on nad saanud kolm tütart, kellest vanim, Saara, on samuti näitleja. Näitleja on ka Saara elukaaslane Ott Raidmets.

"Ott on ju saksofoni õppinud ja ma ikka väga loodan, et ta siin rohkem mängib. Siiski on Ott mind sünnipäevahommikul ka saksofoniga äratanud," rääkis Reemann, kes ise õpib karmoškamängu.

"Ma olen eluaeg tahtnud, et ma oskaks mingit pilli ja mõelnud kogu aeg, et küll ma jõuan. /---/ Kuna Liina Tennossaar ja Egon Nuter kinkisid mulle sünnipäevaks karmoška, siis ma nüüd peangi harjutama," sõnas ta.

Saatejuhi küsimusele, kuidas ta on rahul, et Saarast näitleja sai, vangutas Reemann pead. "Aga ta on tubli," lisas ta. "Esiteks on ta musikaalne, ta oleks võinud ka muusikaga tegeleda."

Vanemate tööst rääkida ei armasta

Samuti näitlejana töötav Saara nentis, et ta pole kunagi armastanud oma vanemate tööst rääkida.

"Ma ei oska sellesse võib-olla nii elutervelt suhtuda. Ega see midagi hullu ka ei ole, aga ma ise ei ole sellega kuskil väga kekanud. Ma pigem alati tunnen, et ma ei sooviks sellest rääkida," rääkis ta.

Seda, et vanemad oleks kogu aeg tööl olnud, ta oma lapsepõlvest ei mäleta. "Isa võib-olla rohkem, aga ema oli ikkagi piisavalt meiega kodus. Ei olnud sellist, et päevade kaupa vanemaid ei näe."

Rahu tuli lavakunstikoolist

Raidmets tõdes, et kuigi ta oli enne lavakunstikooli õppima asumist paras rüblik, siis ülikoolis muutus ta rahulikumaks.

"Korraga tekkis arusaamine, et nüüd peab ennast kokku võtma. See energia, mis enne läks pulli tegemisele, tuli töösse või rollidesse panna. Mingi suureks kasvamise moment tekkis ja mul on hea meel, et see tekkis. Mul on hea meel, et ma sinna kooli sain, ma ei tea, kas ma oleks hiljem üldse proovinudki."

Ennast peab Raidmets ujedaks lauljaks. "Mulle ei meeldi eriti teiste ees niisama laulda, aga kui seda on vaja kuskil kas rollis või kontserdivormis teha, siis mulle küll meeldib laulda. Praegu ma laulan võib-olla ainult oma pojale, aga teiste ees olen ma suhteliselt uje laulja. Mul on vaja mingit rolli või põhjust, et laulda," selgitas ta.