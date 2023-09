ETV uus arutelusaade "Impulss" avab ühiskonna varjatud valupunkte

ETV uus teisipäevane arutelusaade "Impulss" avab ilustamata kujul teemasid, mis meid ümbritsevad ja Eesti elu mõjutavad. Uue formaadiga arutelusaate käivitajaks on uurivad ajakirjanduslikud videolood, mis paljastavad probleeme ja loovad tee stuudioarutelule ning laiemale ühiskondlikule debatile.

"Impulss" toob ETV ekraanile täiesti uue saatejuhtide paari – Anna Pihli ja Uljana Kuzmina. Bonnieri preemiaga pärjatud Anna Pihl on televaatajatele tuttav eelkõige ETV saadetest "Pealtnägija", "Esimene stuudio" ja "Sinu uus sugulane". Uljana Kuzmina on rohkem kui kümme aastat töötanud televisioonis, näiteks on ta juhtinud ETV+ kanalil venekeelset "Aktuaalset kaamerat" ja päevakajalist intervjuusaadet "Nädala intervjuu".

Uljana Kuzmina sõnul on toimetus teinud saate ettevalmistamisel väga põhjalikku eeltööd. "Me süveneme Eesti inimeste päris probleemidesse. Soovime tuua televaatajateni lugusid, mis seni on jäänud varju, aga millest peame avalikult rääkima. Meie eeltöö on kestnud nädalaid ja meil on selge visioon, milline tuleb "Impulsi" esimene hooaeg," sõnas ta.

Anna Pihl märkis, et saates paljastuvad lood, mis annavad tõuke ehk impulsi laiemaks ühiskondlikuks aruteluks. Sellest ka saate nimi. "Televaatajateni jõuavad lood ja vestlused, millest järgmisel päeval räägivad kõik. On mida oodata!"

"Impulsi" esimeses saates paljastatakse, mil moel teeb idanaaber tõhusat mõjutustööd Eesti noorte seas ka pärast Ukraina sõja algust. Kuidas peaksime võitlema varjatud Vene propagandaga? Stuudios aitavad arvamusliidrid just sellele probleemile vastuse leida.

Saate toimetajad on Katariina Krjutškova, Tiina Jõgeda, Tiina Kaukvere ja Sofia Suhhareva, režissöörid Sigre Silm ja Sebastian Koljak, produtsent Birgit Rae.

"Impulss" alustab ETV ekraanil teisipäeval, 3. oktoobril kell 20.