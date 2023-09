Tartu tudengipäevad algasid traditsiooniliselt pannkoogihommikuga

Linlasi kostitasid pannkookidega ja muude einetega erinevate tudengiorganisatsioonide esindajad.

Agape Kohviku vabatahtlik Holger valmistas üle 1000 pannkoogi. "Eksperdiks sain küll täna. Nipid on, et ei ole vaja liiga korralikult teha, sest rahvas on näljane. Ehk siis teed kiiresti, keerad kiiresti, uus tainas – see on parim nipp," rääkis ta.

"Üritan ise ka siit keskelt läbi minna ja üldse ei saa, järjekorrad on nii suured. /.../

Tudengitel kindlasti iga sent on arvel, see aitab kindlasti kaasa. Eriti esmaspäeval, kui nädalavahetus on selline nagu ta on ja siis esmaspäeval väsinud olla ja hea lihtne võtta," rääkis Tartu tudengipäevade meediajuht Joonas Masing.

Pannkoogihommik on esimene üritus festivalist, mis toob tudengimeelsuse kõigi Tartu üliõpilaste ja linlasteni.

"Üldiselt mulle väga meeldivad need tudengite üritused, nii sügisel kui ka kevadel," rääkis tudengipäevadel osalev Riina. "Ma vaatan, mis minule jõukohane. Selle aasta programmis ma ei tea veel. Varasemalt on olnud näiteks rabamatk, mis oli väga huvitav," selgitas ta, et osaleb tavaliselt mitmel üritusel.

Tudengipäevade kavas on üle 70 ürituse, mille seas näiteks juba 50. sünnipäeva tähistav Mälukas, aga ka esmakordseid üritusi, nagu näiteks Sokimaadlus.

Esimene pannkoogihommik toimus kümme aastat tagasi.

"Kuna ma olen juba magistrantuuri teisel aastal, siis põhimõtte pärast pidin korra ülikooli jooksul ära käima siin. Nüüd ongi esimene," ütles Tartu Ülikooli füüsika magistrant Sullo.

Kuigi ürituse nimi oli pannkoogihommik, pakuti seal midagi igale maitsele.

Šotimaalt tulnud vahetusõpilasele Joe'le meeldis üritus väga. "See on suurepärane, meelitas mind täna hommikul väga vara voodist välja, mida tavaliselt ei juhtu," ütles ta.

Prantsusmaalt tulnud vahetusõpilane Juliette kavatseb osaleda mitmel üritusel. "Keeltekohvik, orienteerumine tänavatel. Ja muidugi kõik peod, me tahame tantsida. Väga paljud üritused," ütles ta.

Tudengipäevad kestavad pühapäevani.