Galerii: Disainiöö lõpetas Oksana Tanditi moeetendus

"Ring/Circle'i" fookuses on disaineri eelnevatest kollektsioonidest pärinevad pidulikud õhtukleidid ja kostüümid, mis on ümberkujundades uue kuju võtnud – näiteks on mõnest kleidist saanud seelik ning pluusist jakk.

"Kollektsiooni idee on anda uus elu komplektidele, mis ühel või teisel põhjusel, olgu selleks siis pandeemia, sõda, üleüldine halvenenud majanduskliima vms, seisma on jäänud," tutvustas Tandit.

Moeetendus toimus vaaterattal, kuna see sümboliseerib moelooja jaoks ringdisaini, eluratast ja koostööd. Oksana kirjeldas, et hea disain on miski, mis on loodud kestma ja inimesi teenima. "Rõivad peavadki olema loodud eeskätt mõeldes inimestele ning naturaalsetest ja kvaliteetsetest materjalidest," lisas ta.

Oksana Tandit on moeloojana tegutsenud ligi 20 aastat. Suurema tuntuse osaliseks sai ta 2004. aastal Supernoova konkursi võiduga ning neli aastat hiljem, 2008. aastal, pälvis ta Kuldnõela nominatsiooni.