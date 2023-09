Maria Kallastu uuest singlist: ma pole sellist külge endast varem näidanud

Kallastu sõnul on ta saanud suurema tähelepanu osaliseks pärast möödunud aastal ilmunud singlit "Only" ning tuntumad artistid, nagu Säm, hakkasid talle koostöid pakkuma tänavu kevadel-suvel.

Kõige värskema singli "Peaches" instrumentaal valmis Kallastul aga juba peaaegu et aasta aega tagasi.

"Ma tahtsin teha midagi, mida ma varem teinud ei olnud, selles tähenduses, et "Peaches" on hästi girly ja lõbus ja kuidagi rõõmsatujuline – mu varasemad singlid on olnud natuke tumedama tooniga. Ma tahtsin lihtsalt rõõmsat pop-bängerit teha," rääkis lauljatar. "See on pool, mida ma ei ole varem endast näidanud."

Uue loo kirjutas ja produtseeris Kallastu ise. "Tavaliselt ikka keegi kas mängib pille sisse või mingi koostöö kellegagi tavaliselt ikka on, aga selle looga on kõik täitsa ise tehtud," kinnitas ta.

"Mul on väga hea meel, et seda kajastatakse," rääkis Kallastu naisprodutsentidest üleüldiselt. "Ka Eestis tuleb järjest rohkem naisprodutsente esile, mis on väga-väga lahe minu meelest."

Kallastu paljastas, et 2017. aastal soovis ta muuhulgas ka superstaariks pürgida, kuid ei saanud kõige esimesest eelvoorust edasi. "Nad ütlesid, et neile väga meeldib, mis ma teen, aga võib-olla see ei sobi saate formaadiga nii hästi kokku," meenutas Kallastu, et televaatajateni tema etteaste ei jõudnudki ning tagantjärele on tal selle üle hea meel. "Mul on tunne, et mul toimus vokaalselt kõige suurem areng peale seda – too hetk olin ka ikka täitsa toores."

4. oktoobril esitleb Kallastu tasuta üritusel oma uut lühialbumit Nudisti baaris.