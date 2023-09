Tallinna Keskraamatukogu on raamatuid koju laenutanud juba sada aastat

Sel sügisel möödub sada aastat ajast, mil Tallinna Keskraamatukogu lugejatele raamatuid koju hakkas laenutama. "Terevisioonis" oli külas Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna juhataja Tiina Põldmaa, kes rääkis, et raamatukogud ei laenuta sugugi enam ainult raamatuid välja.

Põldmaal oli stuudios kaasas hulk erinevaid raamatuid, kuid ka muid esemeid. Septembris tagastati raamatukogule raamat metsandusest, mis laenutati välja 1949. aastal, kuid ka Richard Rogu romaan "Võitluse teel", mis oli välja laenutatud täpselt enne teist maailmasõda 1939. aastal. "Pole hullu, meile meeldib selliseid huvitavaid asju tagasi saada," sõnas Põldmaa ja lisas, et selliste leidude puhul viivise maksmist kartma ei pea.

1920. aastate alguses oli Põldmaa sõnul inimestel suur soov ennast harida ja kultuuri tarbida. "Kui alguses olid raamatud raamatukogus kohal kasutamise, siis 1923. aastast hakati neid koju laenama," võttis ta laenamisajaloo lühidalt kokku.

Kõige enam laenatumate raamatute seast leiab peamiselt koolide kohustuslikku kirjandust. Viimased neli aastat on näiteks just Andrus Kivirähki "Rehepapp" tabeli tipus trooninud. "Seetõttu on ka "Tõde ja õigus" ja Kitzbergi "Libahunt" nendes top kümnetes sees," sõnas Põldmaa.

Tänapäeval laenutatakse lisaks raamatutele välja ka näiteks muusikariistu, tööriistu või taimeseemneid. "Laagna raamatukogust saab seemneid laenata ja need on siis ainsad asjad, mida ei pea tagasi tooma. Toetame keskkonnasäästlikku rohelist eluviisi," rääkis ta.