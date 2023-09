Maian: muusika on minu jaoks pigem hobi

"Terevisioonis" oli külas muusik Maian, kes kinnitas, et hakkas hispaaniakeelseid laule kirjutama juba enne seda, kui ta ülikoolis keelt õppima oli hakanud.

Maian ütles, et muusika on tema jaoks pigem hobi. "Ma võin igas olukorras kirjutada muusikat, vahel tuleb see loomulikumalt, aga kui mind stuudiokasti kinni pannakse, siis tavaliselt midagi ikka tuleb," mainis ta.

Põhjus, miks mitmetes Maiani lugudes kõlab hispaania keel, on see, et ta läks ülikooli hispaania keelt ja kultuuri õppima. "Ma hakkasin õppima seda keelt ja oma esimesed hispaaniakeelsed lood ma kirjutasin siis, kui ma ei osanud üldse mitte midagi, ma polnud isegi ülikoolis õppinud seda, olin lihtsalt lugenud, teisi laule kuulanud ja võtsin šnitti."

Pärast seda elas ta Hispaanias mõnda aega ning sel kevadel sai hispaania keele C1 taseme kätte. "See on emakeelega rääkijast üks tase madalam, aga Eestis ei saagi kõrgemat teha," ütles ta.

Lugu "Meeletu":

Lugu "Signaal":