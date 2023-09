A-Rühm: 90ndad oli ellujäämiseksam

Pühapäevases "Hommik Anuga" saates oli külas hiphopansambel A-Rühm. Pundil ilmus hiljuti peale 17 aastat esimene album "Reede". Saates meenutati bändi tegutsemisaega 90ndate lõpus ja leiti, et tänasel päeval on võrreldes tolle ajaga märksa etem elu.

Genka ehk Henry Kõrvits tundis, et praegu suudetakse end varasemaga võrreldes küpsemalt väljendada. "Ma olen jumala kindel, et peaks olema selline seadus, et kui keegi teeb bändi, siis nad esimesed kaks aastat ei tohiks mitte ühtegi intervjuud anda. Sa ei pea lärmama niimoodi kogu aeg, selleks on mikrofon ja lava," arvas ta.

"Kui me oleksime samasuguse väljenduse ja samasuguse olekuga nagu aastal 1999 või 2001, seda ei ole kellelegi vaja," sõnas Kõrvits. Nooremana teedki sellist natuke kõvemat häält," lisas ta. "Kui oleks sama noor, teeks ikka samamoodi," naeris Kozy ehk Kaarel Kose.

"Sellel ajal ikka põhjusega ütlesime, et ära karju mulle kõrva," kommenteeris Cool D ehk Priit Kolsar ansambli hittlugu "Popmuusik". "See ajastu oli tegelikult selline, kus oli väga palju koledat muusikat," arvas ta. "Paljud neist inimestest on väga toredad inimestena, aga tõesti, see muusika, mida nad tootsid tol ajal oli kole," lisas Kaarel Kose. "Me mõrvasime popmuusikud nende inimeste sees, et neist saaksid normaalsed inimesed ühiskonnas," kinnitas Kõrvits.

Kui "Popmuusiku" puhul tundsid räpparid end Marju Kuudi laulupanemisel veidi kehvasti, siis uue albumi puhul ei nähta põhjust seal figureerivate poliitikute ja teiste ees vabandada. "Kui tekstidest jookseb kuskilt mõni inimene või poliitik läbi, siis ma arvan, et see on pigem selle ajahetke peegeldus või pilti joonistamine," kommenteeris Priit Kolsar. "Hip-hopis on see probleem, et väga tüüpiliselt on ajastu või koha või millegi kapseldus. Ja kui sa mingi skandaali valguses mingi väikse vihje teed sinna, siis see lugu, mille sa natuke hiljem välja annad, on juba vananenud," arutles Kose.

90ndaid mehed otseselt taga ei igatse. "Kui sa 90ndad üle elad, siis ei murra sind ükski asi," naeris Kolsar. Kose sõnul ei igatseta neid aegu, kus relvadega purjus "isakesed" peale kontserti sind palga küsima minnes mõnitavad. Bert Prikenfeld lisas, et öösiti välja liikudes pidi ka kindlatest kohtadest teatud kellaaegadel hoiduma. "See oli nagu selline lähen ostan poest piima asi, ei olnud selline, et kogu aeg oled hirmus," nentis ta.

"Ma tulin ikka eluga välja, ma sain ikkagi püstolikuulist tabada. Ellujäämiseksam oli see 90ndad," ütles Kõrvits. "Iga hetk võis midagi kuskil juhtuda. "Mind on ka tänaval noaga löödud," lisas Kolsar. "Sel ajal tundus, et jumala igapäevane värk. Üle päeva pidid kellegi eest ära jooksma või said peksa. Nüüd mõtled, et see oli ikka päris absurd," rääkis Kõrvits.

"See paneb tänast hetke paremini väärtustama ja teeb meist võib-olla paremad inimesed." ütles Pikrenfeld. "Meil on ikka väga hea elu võrreldes sellega, mis siis oli," arvas ka Kõrvits. "Natuke aega tagasi oli veel parem," pistis Kolsar vahele.

Kõrvitsa sõnul pole A-rühm erinev sellest, mis toimub sotsiaalmeedias – kõik õiendavad kõigi kallal. "Me lihtsalt paneme selle riimi ja teeme selle naljakamaks ja lahedamaks ja paneme muusika taha," ütles ta.

Uus Pearu Paulusega salvestatud lugu "Sama kuumad" räägib samuti 90ndatest.