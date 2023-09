Ken Saan: mõne koha pealt on Keenia parem IT-riik kui Eesti

Pühapäeval on "Hommik Anuga" saates külas ettevõtja ning filmi- ja telemees Ken Saan, kes on viimased aastad ajanud Keenias virtuaalset kitseäri. Saates räägib ta, kuidas ta oma äri püsti pani.

"Tegemist pole tegelikult ainult kitsedega," naeris Saan. "Tegemist on põllumajandustoodete äpiga. Väga palju farmereid on Keenias, kes on sellised väiketootjad, kes ei suuda turule minna. Me koondame nad kokku. Kõik farmitooted tulevad meile ühte kohta kokku lattu, kus me nad tükeldame, pakendame, paneme fooliumisse, anname ilusa esteetilise välimuse ja meie kullerid viivad inimestele ukse taha selle," kirjeldas Saan oma ettevõtte kontseptsiooni.

Saan sõnas, et mingit raketiteadust selles kõige pole. "Me viime lihtsalt ostja ja tarbija kokku ja kasutame selleks tehnoloogiat." Keenias on Saani sõnul parem seda äri ajada, kuna Eesti on tema arvates liiga korrastatud. "Kõik me teame, et Aafrika on tõusev turg, iive tõuseb, inimesed on võrreldes Euroopa inimestega noored, keskmine vanus on 30. Kõik on teotahtelised, kasutavad tehnoloogiat. Kõik see toetab seda meeletut arengut."

Saan tõi välja, et näiteks sularaha Keenias enam väga ei liigu, vaid kasutusel on Pesa-nimelised telefonimaksesüsteemid. Ta lisas, et mõne koha pealt on Keenia kindlasti parem IT-riik kui Eesti. "See Pesa äpp on väga suur edulugu," kinnitas ta.

Huvi pärast läks ta ükskord oma kulleriga kaasa, et vaadata, kes siis tema teenust kasutavad. Kui põhilise osa moodustas keskklass, siis nägi Saan kohvikute kõrval ka tünni sees lõket tegevaid nuge teritavaid mehi ja teisest äärmusest kullatud väravatega häärbereid.

Saani eesmärk on viia tehnoloogia nii kaugele, et seda saaks copy-paste mudeli põhjal üle maailma rakendada, et panna ükskõik kus punktis kuu ajaga sama asi käima. Eesti turg jääb aga tema hinnangul liiga väikseks. "Aafrika on nii veider koht, seal on nii palju inimesi ja ükskõik, mis asjaga sa lähed sinna, see hakkab lihtsalt tööle. Tallinnas ma oleks sama asja teinud 10 aastat."

Mõte selline äri püsti panna, tuli Saanile siis, kui üks tuttav kohalik poliitik palus tal valimiskampaania rahastamiseks mingid kitsed kuskil Kesk-Aafrika turul kokku osta, et need saudidele maha müüa. "Siis ma seisin seal keset eikusagit ja mõtlesin mida kuradit ma siin teen, keset savanni, kõik tolmab, kitsed määgivad. Ma mõtlesin, et miks nad tulevad siia kokku? Neil kõigil on ju nutitelefonid, külas vähemalt üks nutitelefon on. Miks nad ei vii virtuaalseks seda kitseturgu?" meenutas Saan.

Me saame määrata nende lokatsioonid ära ja korjata need kitsed kokku. Kitsed on õnnelikud, saavad oma rohelisel karjamaal olla, farmerid on õnnelikud, saavad vältida neid vahendajaid. Sellest see alguse saigi," kirjeldas mees idee sünnilugu.