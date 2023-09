Kaidor Kahar: ma ei karda teha sotsiaalselt kreisisid asju

Sarja teisel hooajal astuvad oma pahedega võitlusse nikotiinisõltlasest näitleja Pääru Oja, alkoholilembene muusik Gameboy Tetris, töönarkomaanist multiettevõtja Tanel Tang ning ülekaaluga kimpus poliitik Erki Savisaar. Kaidor, kuidas sa leidsid need julged mehed, kes on nõus meie kõigi silme all oma sõltuvusele otsa vaatama?

See on tiimitöö, saate produtsent Egle Beekiga jälgime, mis meedias on kirjutatud, uurime sõpradelt ja tuttavatelt, mõne inimese poole pöördume otse. Otsime inimesi, kes on avalikkuses tuntud, kelle sõnal on kaalu, kelle tegemistele soovitakse kaasa elada. Saates käsitletud sõltuvused, nagu nikotiin, alkohol, ülekaal ja stress tapavad mehi kõige rohkem.

Saade on väga aus, see on meie suur eelis, räägime asjadest nii nagu need on ega hakka midagi ilustama.

Millega mehi oma elukvaliteeti parandama meelitad?

Saates osalejad saavad nõu ja abi tipparstidelt ning oma ala spetsialistidelt. Meeste jaoks on tähtis, et arsti juurde oleks lihtne pääseda. See on suurim takistus, miks mehed sageli ennetavalt arsti juurde ei jõua. Meie anname võimaluse nüüd ja kohe oma probleemile sügavalt otsa vaadata ja oleme kogu selle vaevalise muutuste tegemise teekonna toeks ning innustajaks.

Saate võtted kestavad kolm kuud, sellega saab tervise eest hoolitsemisele hea hoo sisse lükata. Edasine on juba inimese enda valik, kas jätkab või loobub. Saate kogemus on näidanud, et pigem jätkatakse.

Oled ka ise oma külalistele avameelsuses eeskujuks, saates külastasid viljatusarsti ja jagasid oma uuringu tulemusi ka televaatajaga?

Saates osalevate meeste puhul on mul ootus, et mehed on ausad ning räägivad oma probleemidest avameelselt. Võttele minnes ei olnud mul plaanis seda uuringut teha, aga siis mõtlesin, et miks ka mitte, mida mul kaotada on? Ja õnneks polnud uuringutulemustel ju häda midagi.

Esimesel hooajal võttel olles sain aga korraliku šoki, kui arst avastas mul kõrgvererõhutõve, millest mul endal aimugi polnud. Teadsin, et mul on probleeme, aga et asi nii hull on, see tuli täieliku üllatusena. Nüüd jälgin toitumist ja võtan tablette. Sellist ehmatust ei ole ma saateid tehes kunagi varem oma telekarjääris pidanud üle elama.

Kaidor Kahar Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kui ennasthävitavalt sa ise oled elanud? Kas ja millise sõltuvusega oleksid saate külaline?

Mina sobiksin absoluutselt kõikide sõltuvuste esindajaks. Kaalulangetamine on olnud minu jaoks väga tõsine teema. Olen kaotanud 30 kg ja tean, kui meeletult keeruline see protsess tegelikult on. Mulle ei ole võõras alkoholiga liialdamine ega ka nikotiin. Vähesed teavad, et loobusin eelmisel hooajal koos saate külalise Lauri Liiviga nikotiinist, olin päris suur suitsupatjade tarvitaja.

Kelle teekond sõltuvusest vabaks jättis sulle kõige võimsama emotsiooni?

Kui meenutan meie esimest kohtumist Gameboy Tetrisega, siis oli see mulle suureks üllatuseks, et saade andis talle nii suure kindluse teha oma elus tõsised ümberkorraldused. Samuti üllatas Erki Savisaar, kes leidis tee tervislikuma eluviisi juurde. Eelmisel hooajal osalenud Kristo Elias ja Lauri Liiv üllatasid samuti. Lauri suutis suitsetamisest loobuda ning Kristo sai uue hingamise, omandades vajalikud oskused stressi maandamiseks igapäevaelus ning oma vaimse tervise tasakaalus hoidmiseks.

Viis tarkust, mille oled saanud "Mehed, hakkame elama!" kahe hooaja jooksul?

Jäta joomise vahele vähemalt kolm puhkepäeva, mil sa ei võta tilkagi alkoholi. Ära karda arsti juurde minna. Luba endale korralik terviseaudit, kui oled 40+. Alusta meelemürkide tarvitamisega võimalikult hilja. Kui tahad kaalu langetada, kuluta rohkem energiat kui endale sisse sööd ehk liigu vähemalt 120 minutit nädalas, aga nii, et selg on märg.

Kolm põhjust, miks peaks vaatama saadet "Mehed, hakkame elama!"

Saade on ülikõva inspiratsioonilaks, kus lihtsalt ja üdini ausalt räägitakse päriselt olulistest asjadest. On võimalik oma elus põhjalik kannapööre teha ja seda igal ajahetkel, ükskõik, kui vana sa oled. Alati saad valida tervislikuma eluviisi. Pea meeles, et ainult sina ise oled oma elu peategelane. Kui tunned, et sulle su elus midagi ei meeldi, siis muuda seda!

Oled silma jäänud ajakirjanikuna, kes on pööranud tähelepanu ebapopulaarsetele teemadele – erivajadustega inimesed, meeste tervis, isadus. Oled sotsiaalselt tundlik või otsidki just teemasid, millest veel laialt ei räägita?

Erivajadustega inimeste saadet "Puutepunkt" sattusin tegema juhuslikult, kuid see valdkond hakkas huvi pakkuma. Olen vist keskmiselt julgem tegelema teemadega, mis pole hetkel just popid. Ma ei karda teha sotsiaalselt kreisisid asju. Pigem isegi otsin selliseid väljakutseid.

Kust ammutad ideid oma saadete jaoks?

Käin ringi silmad lahti. Mul on kaust, kuhu panen kõik oma ideed kirja. Aegajalt vaatan selle üle, kas mõni on mädanema läinud või just küpsemaks saanud. Väga palju häid mõtteid saan oma kaasa Alice'iga asju arutades, kuna tal on nii sotsiaaltöö- kui ka teletaust.

Olen väga tänulik kõikidele oma kolleegidele, kellega elu mind kokku on viinud. Näiteks "Mehed, hakkame elama" idee sai teoks nii, et saime ERR-i sügishooaja peol tuttavaks Egle Beekiga ja selgus, et tal oli kontseptsioon meeste tervisest rääkivast saatest ning mul just peas ketramas idee, et võiks meeste tervisest rohkem avalikult rääkida. Nii see uus saade sündiski.

Kaidor, sul on vist karjääris praegu väga hea aeg?

Tundub tõesti, et olen oma karjääri tipul. Sel nädalavahetusel on mul tulemas lausa autorinädalavahetus. Laupäeval jõuab eetrisse saatesarja "Meie hõimlased" uus hooaeg ja pühapäeval on eetris "Mehed, hakkame elama". Oktoobris saab mind näha Arbo Tammiksaare uues doksarjas "Kuidas meist said sõdurid" ning lisaks toimetan ka ETV+-is.

Saade "Mehed, hakkame elama!" on ETV eetris pühapäeviti kell 19.15 või igal ajal järelvaadatav veebikanalis Jupiter.

Saatesari "Meie hõimlased" uus hooaeg alustab sel laupäeval, 23. septembril kell 19.30.