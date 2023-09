Saatesari "Meie hõimlased" viib haaravale rännakule hõimlaste juurde

"Põhjala rahvaste puhul ei saa loodust, kultuuri ja kombeid üksteisest lahutada, see on üks tervik," tõdes pärast korduvaid külaskäike naaberriikidesse saatejuht Kaidor Kahar. 2023. aastal võttis ta koos Jaak Prozesega kolmel korral ette pika tiiru naabermaades, et hõimurahvastega lähemalt tuttavaks saada.

11-osalist saatesarja "Meie hõimlased" alustatakse Põhja-Soomes, kuhu minnakse otsima saamide jälgi. Samuti uuritakse, milline on eestlaste ühisosa saamidega. Kuigi reis leidis aset märtsis, ootas saate tegijaid ees karge talv koos lõputu lume ja saanisõitudega.

Lisaks saamidele käib saade eesootavatel kuudel ka meälaste ja kveenide radadel. Viimaste otsimiseks liiguti läbi Soome Norrasse Põhjamereni välja. Tulekul on ka südantsoojendavad kohtumisel Liivimaal, kuhu jõuti liivlaste olulisel rahvuspühal.

"Meie hõimlased" saatesarjas kohtuvad mitmel korral minevik ja olevik, nii annab Liivimaal intervjuu näiteks Läti president, lisaks külastatakse ka liivlaste vanema Kaupo matmispaika. "Liivimaa tuli igas mõttes väga palju lähemale," märkis Kaidor Kahar.

Reisid läbi erinevate aastaaegade ja külaskäigud hõimurahvaste juurde on jäänud Kaharile sügavalt hinge. "Nagu oleks sugulaste juures külas käinud – natuke on kummaline, aga samas väga tuttav. Läheksin võimalusel kohe tagasi," tõdes ta.

Televaatajal soovitab ta saadet juba sellegi pilguga vaadata, kuhu järgmisena reis ette võtta. "Meie saate järgi võib teha kasvõi reisimarsruudi," märkis Kahar.

"Meie hõimlased" on ETV-s laupäeviti kell 19.30.