Maian: ideaalis tahaksin Hispaaniasse magistriõppesse minna

Maian rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis oma armastusest Hispaania keele ja kultuuri vastu ning paljastas, et ideaalis sooviks ta magistriõpingud läbidagi just Hispaanias.

Maian on viimastel aastatel tihti Hispaaniat, eriti just Barcelonat, külastanud ja seal ka mõnda aega elanud. Hispaania keel on tal soravalt suus ning tänavu suve lõpus läbis muusik hispaania keele C1-taseme eksami. "Ma olin just Berliinis korra ja ma rääkisin seal hispaanlastega ja nemad küsisid mult, kas ma olen Katalooniast," vahendas Maian, et ta räägib hispaania keelt katalaanidele omase aktsendiga.

Ka ülikoolis õpib Maian hispaania keelt ja kultuuri, kõrvalerialaks valis ta pedagoogika. Võrreldes keskkooliga meeldib Maianil ülikoolis rohkem käia. "See on palju vabam – ise nokitsed ja teed ja vahepeal peab kohal käima, aga pigem vähe."

"Tegelikult ma tahaks ideaalis minna Hispaaniasse magistrisse ja õppida üldse kognitiivset keeleteadust," teatas Maian. Muusik arvas, et õpingud loometööd segama ei hakkaks. "Ma olen siiamaani alati suutnud kõike korraga teha."

Lauljatari sõnul kirjutab ta uusi laule nii loomepuhangu saatel kui ka "käsu peale" stuudiosse minnes. "Mul on kupli all materjali palju, millest kirjutada võiks," kommenteeris ta.

"Ma kirjutan oma lood täiesti ise," kinnitas lauljatar, kes kirjutab lood koos produtsendiga, ent loob ise meloodiad ja laulusõnad. ""Best Friendi" puhul tegelikult ka kõik akordid – see oli klaverilugu enne – mängisin mina sisse," tõi ta näite.

"Me tegime kõike, mida me tavaliselt teeks – lihtsalt natuke põnevamate, naljakamate riietustega," rääkis Maian, et tema värskeima singli "Signaal / Señal" muusikavideo tegemine oli justkui oma argipäeva filmimine koos parimate sõpradega.