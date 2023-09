Galerii: Disainiöö moeetendusel tutvustati kohalikku rõivatööstust

Tänavusel DOM etendusel toodi lavale Eesti rõivadisainerite lugu kontseptuaalse etenduse vormis, millega kutsuti publik kaasa teekonnale, kus analüüsiti brändide olemust ning rõivatööstust, sealhulgas ka seda, kus ja kuidas riideid tegelikult valmistatakse ning kuidas need inimeste keha ja elustiiliga sobituvad.

"Vaid loetud sekundite jooksul mööda poodiumit liikuvate modellide puhul pole lihtne hoomata sisuka brändi olemust. Just selle olemuse tundmine aitab teha meil kõigil lõpuks arukamaid otsuseid," kirjeldas DOMi loovjuht Piret Mägi. "Eks paljud rõivad kaubanduses on ju ilusad ning valiku tegemine visuaalselt on paras võidujooks – kes suudab meile rohkem meeldida, seda ilmselt ka rohkem ostetakse. Kuid üha olulisem on see taust, mis paraku aga üldsusesse ei jõua."

Disainiöö "DOM" etenduse tõid teiste seas publikuni loovjuht Piret Mägi, kaaskorraldaja Kristin Kivimäe, lavastaja Anni Zupping, valguskunstnik Karolin Tamm, helikunstnik Sten Saarits, visuaalkunstnik Maria Elisaveta Roosalu ja videograaf Getter Raiend.