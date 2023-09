Inga Tislar: album on väga oluline visiitkaart artisti ajateljel

Ansambli DeLulu solist Inga Tislar rääkis "Terevisioonis", et albumi välja andmine, eriti just füüsilisel kujul, on olnud tema jaoks väga tähtis verstapost.

DeLulul ilmus äsja debüütalbum "Lolla". "See on väga oluline visiitkaart artisti ajateljel," põhjendas Tislar, miks muusikud endiselt albumeid avaldavad.

Lauljatar lisas, et nende debüütalbumi tegemisele kulus väga palju aega ja energiat ning omaette oluline on ka selle füüsilisel kujul ilmumine. "Üks asi on see, et album tuleb välja ja teine asi, et füüsilisel kujul – sa saad seda käega katsuda ja sa saad vinüüli kodus mängima panna."

"Kui keegi soovib selle albumi ette võtta, siis kõige parem on proovida teha nii, et sa jõuad terve albumi läbi kuulata, sest seal on ka vahepalad," viitas Tislar prelüüdidele. "Me püüame ka live-esituses selle rännaku kuulajatele ette manada, nagu see albumil on."

"Tõesti, sõprus on väga oluline aspekt bändi juures, tegelikult ükskõik, mis kollektiivi või töösuhete juures," kinnitas Tislar, lisades, et aastatega on bändiliikmed nii inimeste kui ka muusikutena palju kasvanud. DeLulus teevad muusikat koos Tislariga Taavi Paomets ja Mairo Marjamaa.

Tislar kinnitas, et praegu naudib ta koos bändiliikmetega käesolevat protsessi. "Me oleme lihtsalt nii kaua selle albumi kallal töötanud ja tahaksime esitluskontserdi päriselt väga hästi teha," lausus ta. DeLulu uue albumi esitluskontsert toimub Tallinnas 26. septembril. "Ja siis tõmbame hinge ja jätkame samamoodi."

DeLulu esitas saates oma värskeid lugusid "Thankful" ja "Lolla".