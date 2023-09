Euroopa keeltepäeval loetakse Vikerraadios "Naksitrallid" ette 14 keeles

Mäng algab 25. septembri hommikul kell seitse Vikerraadio kodulehel, kus kuuleb 14 eri keeles katkendeid "Naksitrallidest". Valida saab kolme vastusevariandi vahel, mängida on võimalik eesti ja inglise keeles, nii üksinda kui ka kogu klassiga. Mäng kestab 26. septembri kella 15-ni.

Mängust tehakse kokkuvõte ja auhinnad loositakse välja 26. septembril kell 16.15 saates "Stuudios on Andres Oja".

Mängu peaauhind on kinkekaart kümme individuaalset keeletundi, klassiga mängijate vahel loositakse välja Euroopa Elamuskeskuse külastus. Rahvusooper Estonia eriauhind on külastus Tõnis Kaumanni ooperile "Naksitrallid" ning lisaks on loosirattas väiksemaid auhindu.

Vikerraadio ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldavad keeltemängu juba seitsmendat korda. Varem on äraarvamiseks olnud laul Pipist ja sepapoistest ning lõigud raamatutest "Punamütsike", "Alice imedemaal", "Väike Prints" ja "Harry Potter".