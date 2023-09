Arst Peep Talving pidas Nikolai Novosjoloviga maha pingelise duelli

Kuigi laiem üldsus tunneb Talvingut kui arsti, on ta ka endine vehleja. Aastatel 1992–1994 võitis ta Rootsi meistrivõistlustel Stockholmi Politsei Spordiseltsi ridades espadroni individuaalvõistluses kolm kuldmedalit. Lisaks võistles ta 1993. aastal Essenis vehklemise maailmameistrivõistlustel Eesti espadronikoondise koosseisus.

Epeevehklemise kahekordne maailmameister Nikolai Novosjolov sõnas pärast duelli, et Talvingul on vehklemises endiselt väga hea tunnetus. "Peep on endiselt väga heas vehklemisvormis," kiitis ta.