Killandi: Eesti Laulu poolfinaale ei ole võimalik enam telemajas teha

Eesti Laul 2024 konkursile saab lugusid esitada kuni 23. oktoobrini, tähtaeg on kell 12 päeval. Konkursil osalemise tasu on kuni 21. oktoobrini 50 eurot eestikeelse loo eest ning 100 eurot võõrkeelse või mitmekeelse laulu eest. Konkursi viimastel päevadel osalustasud kahekordistuvad ja on vastavalt 100 ning 200 eurot.

Killandi selgitas, et eestikeelsete osalemistasu on väiksem selleks, et võistlusele rohkem eestikeelseid lugusid laekuks. "Me ikkagi tahame, et eestikeelset muusikat tekiks ja kõlaks, aga ma mõistan ka neid, kes kaasavad välismaiseid partnereid. See teeb jälle konkursi kirevamaks," sõnas ta.

Sel korral leiab tavapärase kahe poolfinaali asemel aset hoopis üks, mis peetakse Tartus. Killandi rääkis, et kuigi korraldajatele on pakutud, et raha kokkuhoidmiseks võiks poolfinaalid hoopis ERR-i telemajas toimuda, siis tehniliselt pole see siiski võimalik. "Meil on prime time'i saated iga päev telemaja stuudiotes nii aktiivselt sees," selgitas ta.

"Me ei saa "Esimest stuudiot", "Terevisiooni", "Hommikut Anuga" oma praegusest kodust välja tõsta, sest me peame neid laule ka harjutama. See ei ole päris nii, et tulge viis enne seitset kõik telemajja ja pärast "Aktuaalset kaamerat" oleme juba eetris," rääkis Killandi ning lisas, et Eesti Laul paneks telemaja umbes 1,5 nädalaks lukku.

Samuti annab Killandi sõnul telemajaväline esinemine noortele Eurovisiooniks vajaliku lavakogemuse. "Kui toona seda telemajas tehti, siis see oli nii, et igal artistil oli kolm laussalvestuse võimalust ja valiti parim, aga see ei aita meid praegu Euroopas, kus sul on vastas kümnetuhandene publik ja sa tead, et sind vaatab veel 200 miljonit inimest," leiab ta.

"Kui 1996. aastal isegi Ivo Linnal peaproovis hääl värises, kellel on ju kogemust maa ja ilm, siis mida me seal ühe noore artistiga teeksime. Meil ei ole mõtet seda riski ja närvi tema peale panna."

Selleaastase konkursi eelvooru žürii koosneb vähemalt 35 liikmest. "Elu näitab, et kui lugu on hea ükskõik, millise elemendi poolest, siis tegelikult näevad seda väga erinevas vanuses ja väga erineva kuulamiskogemusega inimesed," selgitas Killandi.

Eelžürii viis lemmiklugu pääsevad otse finaali. "Me juba anname meie arvates viis sellist laulu ette ära, kes meie arvates Eestis kõige paremini tänavu Eurovisioonis esindaks," märkis ETV elamussaadete juht.

Tänavused võistlejad avalikustatakse novembris. Eesti Laulu poolfinaal toimub 20. jaanuaril ning finaal leiab aset 17. veebruaril.