Maian andis välja uue kakskeelse singli

"Lugu sai ka kakskeelne just seetõttu, et tundsin, et olen siis ühe publiku jaoks vähem haavatavam, et hispaaniakeelsed kuulevad siis ühte osa ja eestikeelsed teist osa ning kokku moodustab see mingisuguse terviku, mida siis mõned üksikud enda jaoks tõlgendada suudavad ehk need, kes oskavad mõlemat keelt," ütles ta ja lisas, et kakskeelsus on tema lauludes nii tähtsal kohal. "Naudin laulukirjutamist kõikides keeltes, mida valdan, nii et tundus igati sobiv."

Maiani sõnul räägib lugu sellest tundest või ajahetkest, kus kõige raskem ettevõtmine elus ei tundu enam nii raske, sest kõik muu on nii raske, et enam ei jaksa. "Ja siis oled kodus ja oled üksi, hirmul ning kui on kergem, siis igatsed seda raskust taga. Eks igaüks loeb sealt loost enda kogemustest lähtuvalt midagi välja ja nii ongi kõige õigem."

Uue loo video valmis Raul ja Romet Esko ehk Eskobros käe all. Loo andis välja plaadifirma Universal Music.