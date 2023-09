Maria Kallastu avaldas singli "Peaches"

"Peaches" on Maria Kallastu sõnul armastuslaul, milles on tunda kerget obsessiivsuse maiku. "Rõõmsameelne, romantiline ja magus – kõik, mis mulle popmuusika puhul meeldib. Samas eksisteerib seal ka natuke tumedam pool, kus tunded on läinud üle piiri," kirjeldas laulja.

Loo on kirjutanud ja produtseerinud Maria Kallastu, miksis ja masterdas José Diogo Neves.

"Mul oli produtseerides kindel visioon silme ees. Tahtsin kirjutada mulle südamelähedase R'n'B harmooniaga pala, millel on tugevalt astuv träpi biit, kuid üldine olek on kerge ja lendlev. Helide sämplimisega tahtsin loole sära ja omapära juurde tuua," selgitas Kallastu.

Viiest loost koosnev Maria Kallastu lühialbum jõuab kuulajateni 4. oktoobril. Samuti ilmub siis ka EP visuaalne tervik.