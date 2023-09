Levi "On & On" saavutas kuldstaatuse: lugu on kasutatud miljonites videotes

Daniel Levi ja ansambli Cartooni ühine lugu "On & On" saavutas USA-s esimese Eesti singlina kuldplaadi staatuse – lugu on müüdud pool miljonit eksemplari.

"Ma mäletan, et kui me lugu kirjutasime, siis me salvestasime vokaali sisse kellegi Ago kapis riiete vahel," meenutas Levi.

"Selle lool on algusest peale olnud jätkuv tõusutrend ja see on kuidagi üle maailma leidnud neid oma inimesi üles, kes seda jätkuvalt kuulavad," tõdes laulja. "Minu meelest saab sellel nüüd kohe pool miljardit kuulamist."

"Seda on kasutatud miljonites videotes, sest seda võivad kõik sisuloojad ju kasutada," rääkis Levi loost "On & On". "Seda on kasutatud nii palju, et kokku on kõikide platvormide peale seitse miljardit," rääkis ta. 150 loo striimi võrdub Levi sõnul tänapäeval ühe plaadi müügiga.

Levile meeldib ka oma hittloo sõnum, mis ei räägi mina-vormis, vaid keskendub koos elus edasiminemisele. Samuti arvas Levi, et loo teeb eriliseks selle kõla, olles omal ajal, kui see 2015. aastal välja tuli, uuenduslik.

"Eestis on niimoodi, et päris palju mängitakse eestikeelseid laule," põhjendas Levi, miks võib-olla eestlased tema ingliskeelse muusikaga niivõrd kursis ei ole. Üle pika aja avaldas Levi aga ka eestikeelse loo "Venitame veel" koos Boipepperoniga.

13. oktoobril ilmub Daniel Levil uus album, kus on teiste seas lugusid kirjutanud lauljatar Kerli Kõiv.