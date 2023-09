Arktiline veelind aul on tänavune Eesti aasta lind. Aul on Läänemerel talvituv liik, kes veedab suurema osa oma ajast ehk ligikaudu kaheksa kuud aastast Eestis. Aulide arvukus on mitmel põhjusel languses nii Eestis kui ka mujal maailmas.