Katy Perry müüs oma muusikakataloogi maha

Perry ja Litmus Musicu äsja sõlmitud leping hõlmab lauljatari viiete albumit: "One of the Boys", "Teenage Dream", "Prism", "Witness" ja "Smile". Albumid ilmusid vahemikus 2008-2020 ning Litmus Music omab nüüd antud albumite lugude põhisalvestusi ja avaldamisõigusi.

Perry on otsustanud on karjääril tuure maha tõmmata ning keskenduda residentuuridele Las Vegases, heategevusele ja pere kasvatamisele koos oma partneri, näitleja Orlando Bloomiga.

Litmus Music on üsnagi uus muusikaettevõtte, mis loodi 2022. aasta suvel. Ettevõtte keskendub muusikaõiguste omandamisele ja haldamisele, sealhulgas ka muusika avaldamisele.