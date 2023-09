EKA tudengid disainisid tehisintellekti abil jalanõusid

Eesti Kunstiakadeemia kursuse raames printisid tehisintellekti abiga jalanõu neli erinevat tudengitiimi. Rojko Nisu sõnul võtab ühe jalanõu 3D-printimine aega umbes 17-30 tundi.

"Me andsime suure-suure vabaduse AI-le ja tegelikult me tahtsimegi näha kui hirmus või kui üllatav see tulemus on," tutvustas jalatsidisainer. Saatesse oli ta võtnud kaasa kolm üleni punast ja ühe oranži jalatsi demonstreerimiseks. "Me pidime panema märksõnad ja visandid erinevatesse tarkvaradesse," rääkis ta tehisintellekti tööprotsessist.

Disaineri teatel on täiesti võimalik, et ühel hetkel kaotatakse jalatsivabrikud ära. "See on osa evolutsioonist, ma ütleks – kõik ju kord muutub ja eks ta on natukene hirmutav ka," lausus ta. "Ma pigem näen, et see on meie tulevik. Tähtis on muidugi see, et disainer jääks tehisintellekti kui tööriista kasutama."

Rojko Nisu tutvustas, et jalanõude tootmine traditsioonilisel viisil nõuab suurt investeeringut, kuna juba üks tallavorm maksab mitutuhat eurot. Samuti on 3D-printimise teel jalanõusid toota keskkonnasõbralikum, sest tekib vähem prügi.

"On juba olemas firmad, kes toodavad jalanõusid – sa ise 3D-s skaneerid oma jala sisse ja siis ta vastavalt sellele muudetakse oma mudelit," ütles disainer. "3D-printimine annab vabaduse luua ise," lisas ta, selgitades, et igaüks saab omale printeri osta ja selle tarkvara selgeks õppida, et soovitud esemeid printima hakata.