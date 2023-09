Yasmyn: selleks, et kunst toimiks, on emotsiooni vaja

Raadios 2 selle nädala resident Yasmyn sõnas, et selleks, et kunst toimiks, on vaja emotsiooni, mistõttu ta ei usu, et tehisintellekt loomevaldkonnas töötavatelt inimestelt töö käest võtab.

Eelmisel nädalal avaldas Yasmyn uusversiooni loost "Broken", kus teeb tehisintellekti abil kaasa ka tema varalahkunud isa Joel De Luna. Laulja selgitas, et "Broken" oli tema lemmiklugu isa repertuaarist. Võimaluse isaga koos laulda kinkis Yasmynile produtsent Caspar Magus.

"Ta oli selle loo ümber produtseerinud ja võtnud intellekti abil mu isa vokaalid vana loo pealt ära ja pani uue instrumentaali peale. Ta kinkis mulle võimaluse isaga lugu teha, mille üle ma olen ääretult tänulik," selgitas laulja.

Kuigi Yasmynit kurvastab, et ta oma isaga enam koos muusikat teha ei saa, on tal hea meel, et tehnoloogia mingeid võimalusi selleks siiski annab.

Tehisintellektiga koostöö tegemist Yasmyn ei pelga. Näiteks on ta Chat GPT-ga uue albumi tarbeks tekste genereerinud. Seda, et tehisintellekt loomeinimestelt töö käest võtab, laulja ei usu.

"Ma ei usu, et AI saab täielikult kunsti asendada, sest selleks, et kunst toimiks ja müüks, on ikkagi mingit emotsiooni vaja. Ma kahtlen, et arvuti seda teha saab. Arvuti saab seda imiteerida, mitte täielikult asendada," leiab ta.