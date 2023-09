Sügis on õige aeg kevadel õitsevate püsilillede jagamiseks

Esimene taim, mille jagamist Aumets näitas, on päevaliilia, mille narmasjuuri on aianduskooli õpetaja sõnul hea lahti harutada. Seejärel tasub eemaldada vanad varred ning saabki istiku mulda panna. Päevaliilia istikute vahele võiks Aometsa hinnangul jääda umbes 60 sentimeetrit. Kui istik mullas, tasub seda kasta ka juhul, kui muld on niiske, sest nii läheb muld paremini juurte vahele.

Samuti tutvustas Aomets pojengide jagamist, mis on õpetaja sõnul pisut suurem ettevõtmine. "Pojengil on suured lihakad juured. Esiteks tuleb see väga kaugelt välja kaevata, et mitte juuri lõhkuda, teiseks tuleb jälgida, et istiku külje jääb tükike risoomi," selgitas ta.

Lisaks tuleb pojengidel vanad juured ära lõigata. Juure lõikekohtadele tuleb kindlasti panna ka puutuhka, et taime haiguste eest kaitsta. Juhul kui risoomil on mädanikku, tuleks ka see ära puhastada.

Aomets õpetas, et pojengiistiku pungad peaksid jääma maapinnast umbes viie sentimeetri sügavusele. "Kui need on sügavamal, juhtub see, et taim ei hakka õitsema. Kui need on liiga kõrgel, ajab ta ennast liiga laiali."

Aomets märkis, et kuna pojeng eelistab viljakat mulda, võib istutusauku kompostmulda ja väetist ka lisada. Kui istik mullas, võib selle varred maapinnani tagasi võtta. "Aga võib ka, et mõni leht jääb alles. Siis on näha ka, kus mingi taim asub," õpetas ta.