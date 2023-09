Folkmuusikud tervitasid liikuvusnädala alguse puhul Tartu bussisõitjaid

Eesti pärimusmuusikaga üllatasid Tartus tipptunnil bussisõitjaid kultuuriklubi Maatasa muusikud.

"Tõstame inimeste meeleolu loodetavasti," ütles muusik Mart.

Maatasa muusiku Marko sõnul on see ka õnnestunud. "Me oleme väga palju naeratusi saanud ja isegi rahatähti saanud ja inimesed on rõõmsad paistnud. Ja meil on ka väga tore, kui keegi lehvitab," rääkis ta.

Härrale, kes pillimeestele taskusse rahatähe pistis, hõikasid muusikud vastu, et sõitke ikka bussiga. Sel nädalal on Tartus linnaliinibussiga sõitmine ka tasuta.

"Hommikul, kui alustasime kell kolmveerand kaheksa, siis inimesed võib-olla nii vaimustuses ei olnud, et me neile oma toredaid polkakesi töölesõidu taustaks mängisime. Muidugi mitte eranditult. Aga nüüd, õhtupoolikusemal ajal on kindlasti vastuvõtt veel soojem," rääkis muusik Kristjan.

"Kõige positiivsem reaktsioon mis oli väga tore, oli see, kui bussi peal sain kaks eraldi pöialt, mängimise eest. See oli päris hea," ütles muusik Tuule.

Säravaim reaktsioon tuli aga Annelinnas Eedeni peatuses noormehelt, kes esmalt kõrvaklapid peas muusikute taga seisis. Lõpuks ei suutnud ta aga siiski elavale muusikale vastu panna ja nii astus ta bussi tantsusammul.