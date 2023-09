Ooperilaulja Tamar Nugis: ooper käib ajaga kaasas ja on pidevas muutumises

Ooperilaulja Tamar Nugis sõnas "Ringvaates", et ooper on pidevas muutumises, mistõttu ta ei usu, et see niipea välja sureb.

Järgmisel nädalal jõuab eesti keeles lavale kogupereooper "Mängime Sevilla habemeajajat". Veidi enam kui tund aega kestva lavastuse eesmärk on Eestis ooperikultuuri edendada.

Figaro rollis lavale astuv Tamar Nugis märkis, et kuigi võiks arvata, et emakeeles laulmine on imelihtne, nõuab see siiski harjumist. "Kui sa ära harjud ja see suupäraseks saab, ei ole muidugi probleemi," sõnas ta.

Teiste seas astub lavale ka laulja Ain Anger, kes on lavastust välja toova mittetulundusühingu üks asutajatest. Nugis tõdes, et tal on hea meel Angeriga lava jagada. "Selliseid juhuseid, mil sa saad maailmaklassi staari ja sellise suurepärase lauljaga koos laval olla, ei tule elus palju ette," nentis ta.

"Tamaril on hea võimalus kuulda, kui viletsalt võib see sama maailmaklassi mees hommikul ja õhtul laulda, kui palju vigu sealt tuleb ja kuidas sõnad pähe ei jää," sõnas aga Anger. "Sellest õpib kõige rohkem. Ei ole mingi eriline, vaid täitsa normaalne mees."

Seda, et ooper välja sureb, kumbki laulja ei usu. "Kui see ooper – mõtle, millal see alguse sai – ei ole siiamaani välja surnud, siis miks see peaks nüüd välja surema," arutles Anger.

"Ooper käib pigem pidevalt ajaga kaasas," lisas Nugis. "Võib-olla mitte nii kiiresti kui aeg, aga see on siiski pidevas muutumises. Ooper ei ole kindlasti enam see, mis sada aastat tagasi. Kas see on hea või halb, ei oska mina hinnata."