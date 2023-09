Minimal Wind astub Night Tapesi kontserdil üles erikülalisena

"Mõtlesime pikalt, keda sooviksime enda kontserdi külaliseks ning meie jaoks oli oluline, et see muusika kõnetaks meid ning meil oleks antud inimestega emotsionaalne side. Ma olen huviga jälginud Minimal Windi tegemisi ja muusikat – nad teevad muusikat õigest kohast ning endale autentselt," kommenteeris Iiris Vesik. Nende sügavat armastust muusika ja ilu vastu on kuulda/tunda kogu nende audio-visuaalses maailmas. Tohutult andekas punt tohutu potentsiaaliga."

Night Tapes on Minimal Windi öiste autosõitude täiuslik kaaslane ning ühtlasi ka ansambli solisti Elisabeth Tiffany Spotify üks kuulatumatest artistidest. "Night Tapesi muusika on midagi, mis viib mind kuulajana teise dimensiooni. Ma suudan tundide viisi Night Tapesi kuulata," tunnistas lauljatar.

"Kui mul oli veidi masendavam aeg elus, siis nende mõlemad eelmised lühialbumid "Download Spirit" ja "Dream Forever In Glorious Stereo" mängisid mul igapäevaselt päris mitme kuu vältel," lausus Elisabeth Tiffany. "Nende muusika on olnud mulle kui teraapia eest."

"Oktoobrikuisele kontserdile vaatame otsa põnevust täis ja sooja südamega, oleme bändi suurimad fännid," lisas Minimal Windi kitarrist Paula Pajusaar.

Lisaks üllatab Night Tapes kuulajaid uue diskoversiooniga singlist "Humans", mille remiksis produtsent Franc Moody. "See on hea soojendus kontserdiks, mis on meie tavapärasest muusikast ehk tempokam, gruuvisem ning tantsulisem. Kindlasti saab seda lugu kuulda originaalis ning remiksi DJ-set'is pärast kontserti," lisas Vesik.