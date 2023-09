Füsioterapeut väikelaste süles hoidmisest: parim asend on järgmine asend

"Endale saab mitut moodi liiga teha, aga samas ei tohi ühtegi asendit väga demoniseerida – midagi ei saa nii valesti teha. On asju, mida saab lihtsalt natuke paremini teha," tutvustas füsioterapeut.

Lust-Mardna sõnul tuleks mõelda sellele, kuidas väikest last hoides seistakse. Siinkohal keskendus füsioterapeut lastele, kes juba oma pead ise hoiavad, mitte päris pisikestele beebidele. "Et raskus oleks võrdselt mõlemal jalal, täpselt varvaste ja kandade vahel. Me saame kohe sellise treeniva efekti, kui me oleme põlvedest kergelt painutatud – siis kohe aktiveeruvad reie nelipealihased ja tuharalihased," selgitas füsioterapeut, lisades, et tähtis on seista sirgelt ning ka kõhulihaseid võiks treenimise eesmärgil pingutada.

"Tegelikult esineb nii noortel emadel kui ka isadel kõige rohkem valulikust randmeliigeses," tõdes Lust-Mardna, demonstreerides, kuidas oleks last kõige parem hoida, et randmele liialt pinget ei langeks.

"Ja parim asend on järgmine asend," viitas füsioterapeut sellele, et oluline on last süles hoides pidevalt asendeid vahetada. "Laps ei taha ka tegelikult ühes asendis pidevalt olla."

Füsioterapeut kinnitas, et ka väikest last käes hoides võib trenni teha. "Teha natuke kükke või beebi kohal kätekõverdusi – kasvõi oma keharaskusega –, sest noor ema peab nii palju põrandalt üles tõusma."

"Selg on loodud liikuma ja ei tohi tekitada endale sellist kartlikku liikumismustrit," kinnitas Lust-Mardna. "Pigem on leitud, et alaseljavalu ei taha ära minna nendel, kes väga sirge seljaga kogu aeg [last] tõsta tahavad," tõdes ta.