16-aastane koolipoiss Maigron kasvatab arbuuse ja unistab oma talust

Sel sügisel gümnaasiumisse läinud noormees hakkas kanade eest hoolitsema pärast vanaema surma. Keskmiselt munevad Maigroni kanad päevas umbes kümmekond muna.

Neerutis elav Maigron hindab maaelu puhul enim rahu ja vaikust. Ka tulevikus soovib ta maale elama jääda. "Oma talu on kindel," sõnas ta.

Lisaks kasvatab Maigron erinevaid aiasaadusi. Tema kasvuhoone on näiteks täis viinamarju, millest ta koos perega mahla teeb või niisama põske pistab. Noormehe tõelised lemmikud on aga arbuusid. Kui mõned aastad tagasi pani ta maha üksikud taimed, siis tänaseks on tema hoolitseda aga terve arbuusipõld. "See aasta on parem saak kui eelmisel aastal," märkis noor aiapidaja.

Kõike suurem arbuus, mille Maigron oma aiast korjanud on, kaalus 5,6 kilogrammi. "Aga see aasta on vist rekordit oodata," rõõmustas ta.

Aias toimetamise pisiku sai noormees külge juba lapsepõlves. "Väiksena käisin koos vanematega aiamaal ja edaspidi käis neid kogu aeg aitamas. Hiljem kui teised lapsed said lasteaiast tulles kommi, olin mina seemnepaki üle õnnelik."

Kui arbuuspõllu kõrvalt aega üle jääb, toimetab Maigron oma puutöökojas, mille ta paar aastat tagasi vanast puukuurist ümber ehitas. Enamasti meisterdab noormees võinuge, lõikelaudu ja kuumaaluseid, mida ta ka müüb.