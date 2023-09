Kozy: produtsendid, keda ma "Popmuusikus" sõimasin, on õppinud muusikat tegema

Kaarel Kose ehk Kozy rääkis Raadio 2 hommikuprogrammis A-Rühma uuest singlist "Sama kuumad", kus teeb kaasa Pearu Paulus, ning tõdes, et Eesti muusika on tänapäeval palju paremal tasemel kui paarkümmend aastat tagasi.

1999. aastal ilmus A-Rühmal lugu "Popmuusik", mis kritiseeris toonaseid popmuusikuid. Kozy teatel oli lugu tõepoolest inspireeritud just eestlaste tolle aja lemmikutest popartistidest või -ansamblitest, kelle muusika pidudel kõlas. "Seal oli igasuguseid, sorry, ma isegi ei viitsi meenutada," jäi ta napisõnaliseks, kellest lugu täpsemalt räägib.

Tänapäeva eesti popmuusika on Kozy sõnul aga väga heal tasemel. "Nilbelt palju tuleb kraami peale ja produtsendid, keda ma seal sõimasin – nad on õppinud nüüd päriselt muusikat tegema," tõdes ta, viidates vähemalt nendele produtsentidele, kes tegelevad esiplaanil olevate kodumaisete artistidega.

Äsja ilmus A-Rühmal uus singel "Sama kuumad" koostöös Pearu Paulusega. Kozy rääkis, et Paulusele tehti koostööettepanek Messengeri teel. "Kuidagi tekkis selle sama biiti peale [mõte], et oh, siia sobib tema," meenutas ta.

"Vanasti oli see, et kõik said stuudios kokku ja seal käis mingisugune mässamine ja tegemine – nüüd oli niimoodi, et mina tegin oma jupi sisse, arutasime seal, et kuidas sõnad refräänis peaksid olema ja siis Critical salvestas ilusti mingil hetkel Pearu ära," kirjeldas räppar, et tegelikult Paulusega uut lugu tehes nad kokku ei saanudki.

"Pigem on see, et mul on hääl jäänud nõrgemaks," rääkis Kozy, et kontserte andes tal energiat endiselt jagub, ent hääl enam nii võimsalt ei kanna kui vanasti.

"Põhjus, miks mina ainukesena siia tulla sain, on see, et mina ei ole kella kaheksa ajal hommikul taksojuhina ametis – ülejäänud härrad sõidavad oma perele taksot. Mina sain selle kalli abikaasa kaela veeretada, et tema viis ilusti lapse lasteaeda," ütles Kozy, põhjendades, et enam ei saaks rääkida küll, et A-Rühm n-ö geto on – kõik liikmed elavad rahulikku pereelu.

Aastatel 1995–1997 tegutses Kose ka ansamblis Must Q, mis esitas räpp- ja tantsumuusikat. Kose kinnitas, et arvatavasti ansambel enam uuesti kokku ei tule, kuid võib-olla plaanivad nad anda vana albumi välja vinüülina, kus on lisaks ka need lood, mis hiljem välja tulid.

Oma järgmise kontserdi annab A-Rühm 27. oktoobril Fotografiskas.