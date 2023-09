Eesti Laulu produtsent: artist peab ennast lugu esitades hästi tundma

Eesti Laul ootab värskeid lugusid kuni 23. oktoobri keskpäevani. "Esimesed kiired on juba oma lood saatnud," kinnitas produtsent rõõmsalt.

Vanni sõnul otsitakse laulukonkursil eelkõige sellist lugu, mis esindaks Eestit Euroopas kõige paremini.

"Kõige olulisem on ka see, et artist tunneks seda lugu esitades ennast hästi," lausus Vann. "Need artistid võidavad publiku südame, kes on leidnud oma kindla niši, kes tunnevad ennast selles žanris väga hästi. Ma julgustan produtsente ja artiste ka selles suunas mõtlema, et artisti isikupära tuleks kõige paremini välja."

Tänavune Eesti Laulu konkurss on läbinud mitu uuendust. Varasema kahe poolfinaali asemel toimub sel aastal üks poolfinaal, kus astuvad võistlustulle 15 lugu, millest viis parimat saavad telefonihääletusel finaali. Teised viis lugu saavad otse finaali žürii valikul.

"Meil on laiapõhjaline žürii – laiapõhjalisem kui varem – kes aitab poolfinalistid välja selgitada," tutvustas Vann.

Lisaks kinnitas produtsent, et tänavu mängitakse raadiotes rohkem ka neid lugusid, mis poolfinaali ei pääse, et suuremal hulgal kodumaist muusikat laiema publikuni tuua.