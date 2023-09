Neeme Kuningas: lapsed on ette heitnud, et ma neid muusikaga tegelema ei sundinud

Lauljaharidusega Neeme, kelle peres kasvab kolm last, meenutas, keegi teda lapsepõlves otseselt muusika juurde ei suunanud. "See on kuidagi orgaaniliselt tulnud. Mulle hirmsasti meeldis laulda ja "Soovikontserdi" populaarsemaid lugusid teadsin peast. Ilmselt tüütasin kõik selle laulmisega ära," rääkis ta.

Kooliajal laulis ta erinevates koorides ning tegi ka bändi. "Ja siis meie muusikaõpetaja Olev Sepp Kilingi-Nõmmelt märkas, et kuule, mis sa neid biitleid laulad, proovime Schubertit ka. Ilmselt tundis või tunnetas, et poisil häält on. Siis ma osalesin koolinoorte vabariiklikul lauluvõistlusel, sain seal esimese koha."

Kui Neeme lapsepõlvesõber Sulev Luik Tallinnasse lavakunstikooli õppima asus, julges ka Neeme pealinna õppima minna. "Me isegi elasime ühes toas mitu aastat. Niimoodi siis astusin 17-aastasena juba professionaalse laulja õpingutele," vaatas ta tagasi.

Ka konservatooriumis õppides tegi Neeme bändi edasi. Oma ooperikarjääri tipuks peab ta aga Masetto osa Estonias Mozarti "Don Giovannis".

Oma lapsi ei ole Neeme kunagi püüdnud tingimata muusika juurde suunata. "Vanema pojaga tuleb meelde see, kui teda esimest korda poistekoori viidi, ta oli võib-olla 6-aastane, siis pärast esimest proovi tuli ta sealt ära ja ütles, et mina enam sinna tagasi kunagi ei lähe," rääkis ta ning selgitas, et nimelt ei meeldinud tema esimesele pojale Tanelile see, et teised lapsed temaga koos laulsid.

Kui pere vanim poeg Tartu Ülikooli õppima läks, võttis ta endale solfedžo lisakursuseks. "Siis tulid sellised sõbralikud või aasides leebed etteheited, et miks te meid ei sundinud, et oleks pidanud vanematena rangemad olema. Ma ütlesin, et ei tahtnud teid sundida või traumeerida," selgitas isa Neeme.

Kuigi Neeme ja tema abikaasa Tiina on mõlemad klassikalise muusika haridusega, on nende kodus ka teistele žanritele ruumi jäetud.

"Igasugune muusika, mis on hea, mis on aus, ausalt loodud, ausalt esitatud, see on hea muusika, olgu ta klassikaline või hard rock. Mina olen sellist muusikat alati hinnanud ja ma loodan, et oma lastele ka need hindamiskriteeriumid justkui kaasa andnud," loodab Neeme.

Esimest korda oli laval viieaastaselt

Kuningate keskmine laps Marten on läbi ja lõhki muusik, kes pole kunagi ühtegi teist ametit pidanud. Oma esimese lavarolli tegi Marten viie-aastasena Estonias lavastuses "Madame Butterfly".

Marteni esimese bändi Leegitseva Sidruni sünnist möödub tänavu 20 aastat. "Esimene kontsert oli 21. kooli kammersaalis. Me olime 11. klassis ja see oli väga oluline aeg," meenutas ta.

2009. aastal võttis Marten osa saatest "Eesti otsib superstaari". Marten usub, et saatesse läks ta rahuldamata tähelepanuvajaduse ja auhinnarahaks välja pandud 100 000 krooni pärast.

"Ma arvasin, et lähen ja võidan selle ära ja siis ma ei pea tööle minema. Aga selles mõttes ikkagi tegelikult töö algas siis, kui ma olin sealt saatest läbi käinud. See oli elumuutev kogemus," nentis ta.

Tänasel päeval tegutseb ta aktiivselt ansamblis Miljardid. "Praegu me niimoodi loominguliselt aktiivsed ei ole, me mängime oma kahte plaati veel, aga ma arvan, et see aeg veel tuleb, kus me Miljarditega ka hakkame rohkem aktiivsemalt rokkima," avaldas ta lootust.

Komme üheskoos musitseerida

Muusikaga on seotud olnud ka Kuningate pere vanim poeg Tanel ja pesamuna Lisanna. Kui Tanel jättis muusikukarjääri, et tööl käima hakata, siis Lisanna on alles hiljuti avastanud, et soovib siiski muusikat tegema hakata. "Ma lähen nagu vastassuunas Tanelile, et ma üritan midagi oma loominguga hakata tegema," selgitas peretütar.

Marten märkis, et iga kord kui perekond kokku saab, on neil kombeks musitseerima hakata.

"Kui on perekondlikud pidustused või jõulud, siis me koguneme klaveri ette ja hakkame mingit oma joru ajama. Kõikide võõraste jaoks tundub see veider ja piinlik, aga meie endi jaoks on see alati niimoodi olnud," kirjeldas ta.