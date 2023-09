Liis-Katrin Avandi karjääripöördest: ma olin täiesti läbipõlenud

Kösteri teekond uue karjääri radadel sai alguse 2012. aastal, mil ta oli Estonias ooperisolist ja sai häälepaelale verevalumi. "Sel hetkel ma ei saanud kuskilt abi, kes oleks mind häälega aidanud. Siis ma mõtlesin, et võiks õppida sellist asja nagu hääle massažiteraapia," meenutas ta ning selgitas, et selleks astus ta esialgu tervisehoiukõrgkooli, kus õppis medõeks.

Avandi läks meditsiiniõeks õppima 2020. aasta kevadel, mil riik koroona tõttu lukus oli. "Ma tundsin tohutut vabadust, tohutut rõõmu, et ma saan oma perekonnaga olla. Keegi ei pea kuhugi minema, kõik on nii ilus ja roosiline. Siis ma mõtlesin, et ma tahangi elada sellist elu, kus mul on rohkem vabadust. Selleks hetkeks olin ma tantsukoolis olnud piisavalt kaua ja piisavalt palju enda jaoks, et ma ei saanud enam aru, millal on puhkus ja millal on töö," nentis ta.

"Ma sain aru, et ma tahan mingit muutust. Võiks öelda, et ma olin täiesti läbipõlenud ja depressioonis. Ma ei saanud aru, mida ma elult tahan ja mis mul viga on. Kõik tundus valesti. Tundus, et miskit tuleb muuta, sest muidu ma muudan asju, mida ma muuta ei tahaks," meenutas Avandi.

Köster rääkis, et uus eriala süstis temasse meeletut enesekindlust ja vabadust. "Eestis on kaks ooperiteatrit ja kui sul ühes või teises ei lähe hästi, siis ei olegi midagi teha. See elukutse on nii spetsiifiline. Ma tundsin pidevat rahulolematust. Isegi kui ma praegu vaatan vanu etendusi, et oh-oh, päris hea, siis ma ei olnud mitte kunagi endaga rahul," sõnas ta. "Täna ma tunnen oma töös rahulolu, ehkki ma töötan palju. Ma tunnen, et ma teen õiget asja."

"Ma võin täpselt seda sama juttu rääkida. Sõna-sõnalt," kinnitas Avandi.