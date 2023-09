Anett ja Fredi: meid seob suur sõprus ja muusikaline keemia

Möödunud reedel sai hoo sisse Eesti Laul 2024 konkurss. Kuigi kaks korda võistlusest osa võtnud duo sel aastal osaleda ei plaani, jagasid nad muusikutele, kel on plaan Eesti Laulust osa võtta, nippe, kuidas võistlusel edukas olla.

Küüts tõi välja, et oluline on teha hea laul, millesse artist ise ka usub. Kulbin lisas, et samuti on tähtis iseendaks jääda. "Kogu selle karusselli jooksul on nii palju infot ja sahmimist, et vahepeal võib tulla selline tunne peale, et hakkad pead kaotama," nentis laulja. "Tähtis on kaks jalga maas hoida."

Samuti on muusikute sõnul oluline valida enda ümber inimesed, keda usaldad. "Kogu selles trallis võib küll vahepeal silme ees virvendama hakata, aga siis tasubki häid inimesi ümber hoida. Minul on mõlemal korral hästi turvaline olla olnud, sest me Anetiga usaldame teineteist ja mõistame seda protsessi üheselt," sõnas Küüts, kelle sõnul seob neid Kulbiniga suur sõprus ja muusikaline keemia.

Suur osa duo lugudest räägib armastusest ja inimsuhetest. "Inimesed on lihtsalt nii hea inspiratsiooniallikas ja lähisuhted hoiavad emotsioone pinnal," nentis Küüts.

Kulbini sõnul pole enamjaolt just armastusest laulmine siiski teadlik valik olnud. "Aga mulle tundub, et armastus on ühest küljest nii universaalne tunne, sest me kõik teame, mida see tähendab. Samal ajal see tähendab kõigi inimeste jaoks erinevaid asju. See on nii huvitav," leiab ta.