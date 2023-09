Claire's Birthday: tahtsime Eesti roki pahad poisid olla

Pühapäeval on "Hommik Anuga" saates külas ansambel Claire's Birthday. Tänavu 25. sünnipäeva tähistav bänd on otsustanud pärast pikka tegutsemispausi sel sügisel veel kaks viimast kontserti anda.

Viimaseid kordi lavalaudadele tulev Claire's Birthday lõpetas tegevuse 20 aastat tagasi. "Milline rõõm on see, et meil on võimalik seda teha, sest me oleme kõik elus," rõõmustas ansambli solist Vaiko Eplik. "See on ikkagi saavutus," leiab ta.

Eplik meenutas, et 1998. aastal loodud Claire's Birthdayd reklaamiti kui bändi, mis võiks Eesti piiridest välja murda. "Aga see jällegi tulistas meile jalga, sest see tõstis kõigi ootused nii kõrgele," nentis ta. "Kui need ei täitunud, siis seda raskem oli kuskil õlletelkides mängida, kui kõrvallauas on kellegi sünnipäev."

Muusikud meenutasid, et kuna nad olid suured Oasise fännid, soovisid nad Eesti roki pahad poisid olla. "Me kangesti pingutasime, et need pahad poisid olla, aga see oli väga väsitav," nentis Eplik.

"Ega meil see väga hästi välja ka ei tulnud," tõdes Jaan Pehk. "Kaks paha poissi meil ansamblis oli, aga kui seal kõrval on pikkade lokkidega väike Siim (Mäesalu - toim), kes kogu aeg naeratab, siis see nullib ära."

Epliku sõnul käitusid nad aga nagu noored kuked. "Kraaklesime, ülbitsesime ja laiasime," tõi ta välja.

"Jällegi, välismaa bändid olid eeskujuks ja me tahtsime ka sama lahedad olla," selgitas trummar Margus Tohver. "Muidu oleme kõik heasüdamlikud inimesed, aga siis näitasime, et meiega nalja ei ole."

"Hommik Anuga" 17. septembril Autor/allikas: Georg Savisaar / ERR

2003. aastal esindas ansambel, mis oli oma nime Ruffuseks vahetanud, Eestit Eurovisioonil. Riias toimunud lauluvõistlus jäi bändi luigelauluks ning koju tuldi 21. kohaga.

Eurovisioonile järgnenud aeg oli eelkõige Eplikule väga keeruline. "Bändi enam ei olnud ja mingid meediaväljaanded ässitasid mingit osa rahvast peamiselt minu vastu. Ma vist suure osa järgnevast pooleteisest aastast veetsin oma rõdul närviliselt suitsu tehes," meenutas ta.

Sel ajal mindi muusikule mitmeid kordi ka kallale. "Lihtsalt sellepärast, et mul oli tuntud nägu ja ma olin nii-öelda häbistanud Eestit, tulles Eurovisoonil tagantpoolt neljandaks. Kui ma mingite teatud joobeastmes inimestega kohtusin, siis nad sööstsid mulle kallale," kirjeldas ta ning nentis, et see jättis temasse rängad psühholoogilised jäljed. "Ma ei olnud sellise asjaga harjunud või arvestanud. Sellest toibumine kestis aastaid."

Epliku sõnul pidi ta toimunust palju järeldusi tegema. "Esiteks see, et võõrad inimesed võivad ohtlikud olla. Ma elasin selle teadmisega, et iga inimene, keda ma ei tunne, on mulle potentsiaalne oht. Ajapikku kõik läheb üle, nii hea kui halb."

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.