Tõnis Milling vähidiagnoosi saamisest: mul tekkis tohutu eluisu

Vähidiagnoosi sai Milling 2020. aasta sügisel, mil leidis aset kampaania "Pikema sõpruse päev". "Neil oli sel aastal eesnäärme kontrollimise kampaania ja mõtlesin, et lähen ka – tükki küljest ei võta. Läksingi ja tuli välja, minu eesnäärmenäit oli normist natukene kõrgem. Siis juba vähe täpsemate uuringute põhjal tuvastati, et mul on eesnäärme pahaloomuline kasvaja," meenutas ta.

Vähidiagnoos meest aga jalust ei tõmmanud. "Ma tegin endale ruttu selgeks, et see ei ole lõpp, kaugeltki mitte. Teisel päeval tekkis see tunne, et olgu, ta on sees, aga ma võitlen, ma ei anna kergelt alla. Mul tekkis tohutu eluisu. See oli see eluisu, et nii, nüüd ma teen kõik selle nimel, et sul ei oleks seal mugav olla."

Vähist lugedes ja teistelt inimestelt kuuldes sai Millingule selgeks, et oluline on stressist hoiduda. "Paljud ütlevad, et neil pole võimalik, et üks töö ajab teist taga, aga ära võta seda teist tööd. Eesmärk ei ole see, et mul oleks aasta lõpuks tuhat eurot rohkem, vaid eesmärk on see, et ma elaksin viis aastat rohkem," leiab ta.

Samuti vaatas ta üle oma toidulaua. "Tänu toitumise muutmisele kadus mul väsimus ära. Väga palju tuli mängu rohelist, ma teen hommikuti smuutit. Ma tunnen ennast tervema inimesena."

Põhjus, miks Milling on otsustanud oma diagnoosist avalikult rääkida, on seotud sooviga ka teisi mehi kontrolli suunata. "Kui sa oled ikka üle 40 aasta vana, tuleb sul ette võtta see teekond ja natukene rohkem oma tervisele otsa vaadata. See ei ole esimene noorus, meil on väga palju sees vaikselt haudumas. Enamus mehi, kes äkksurma surevad, tunnevadki ennast hästi," rõhutas ta.

"Mehed, hakkame elama" on ETV eetris pühapäeval kell 19.15.