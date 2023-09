Liina Tennosaar käis Jaapanis: asfalt oli nii kuum, et jalanõud sulasid ära

Sel reedel käis Owe Peterselli saates oma Jaapani reisist rääkimas näitleja Liina Tennosaar, kes sõnas, et augustikuus on Jaapanis nii soe, et isegi jalanõud sulavad kuuma asfaldi peal ära.

Tennosaar tõdes, et tal on alati olnud unistus Jaapanisse minna. Jaapani külastamise plaani on ta pidanud oma sõbranna Harriet Toomperega.

"Meie mehed teevad meile tavaliselt juubelitel või pooljuubelitel kingituseks reisi. Näiteks kui Iti (Harriet Toompere hüüdnimi on Iti - toim) sai 40-aastaseks ja mina 50-aastaseks, käisime Itaalias, tegime pika reisi. Mõtlesime, et kui ülejärgmine aasta tuleb Iti 50 ja minu 60, siis nurume poistelt, et nad teeksid meile Jaapani reisi."

Siiski jõudis reis näitlejateni paar aastat varem. "Itile tuli Draamateatris juurde Christopher Rajaveer, kes on vana reisisell, ja ütles, et üks tore orientalist Martti Kalda pakub kultuuriinimestele reisi Jaapanisse. Mõtlesime, et issand kui tore, kui see kaks aastat enne kätte tuleb," meenutas Tennosaar. "Higistasime ja korjasime aasta algusest raha, vaatasime, et meil teatriasjadega kõik klapiks, ja niimoodi me hästi ägeda teatripudiga läksimegi."

Jaapanit külastas 17-pealine grupp augustis. "Seal oli kohutavalt palav," nentis Tennosaar. "Me olime pidevalt märjad, pidime poest ostma omale lapikesed, millega higi pühkida."

Tennosaare Eestist ostetud korralikud sandaletid sulasid aga Jaapani kuumuses päevaga ära. "Neil tulid tallad alt ära, asfalt oli nii kuum," kirjeldas ta.

Eriti puges näitlejale hinge Jaapani loodus. "See on ikka nii teistsugune maa," nentis ta. "Me olime hästi palju looduses, mis mulle meeldis. Suurlinnad on ägedad, aga kõik need lõputud Jaapani aiad, imelised templid, Buddhad ja mäed. See oli nii teistsugune, aga see oli nii pagana äge."

Kuigi jaapanlased on Tennosaare sõnul väga viisakad ja naeratavad, on tegelikult aru saada, et ühel hetkel hakkavad turistid neile natukene närvidele käima. "Ta võib mulle ka öelda, et keri kuradile, valge turist, ja ise mõnusasti naeratada," sõnas näitleja.

Tulevikus soovib Tennosaar veel Jaapanisse minna. "Elada ma seal ei taha, aga ma tahaks sinna kindlasti tagasi minna, kui seal on õhku, kui kirsipuud õitsevad. Nii palju kohti jäi ju käimata," märkis ta.