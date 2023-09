Ida-Viru noored ehitasid Toila laululaval Goldbergi masinaid

Goldbergi masin on riistapuu, kus lihtsa ülesande lahendamine tehakse keeruliseks erinevate doominoefektidega. Õpetajate sõnul on masina ideaalsest töölesaamisest olulisem see, kuidas lapsed oskavad etteantud vahendid omavahel siduda.

"See, mida nad kasutavad, kuidas nad kasutavad, kuidas nad selle tööle panevad, kuidas üks ahel muutub teiseks, kuidas energia üle antakse, on õppimisprotsessis kõige olulisem. Aga alati see tööle panek on kirss tordil," selgitas ürituse korraldaja, õpetaja Riina Vaht.

"Nad mõtlevad kastist välja. Nad ei mõtle valemi järgi arvutada nagu matemaatikas või füüsikas, vaid nad leiutavad," ütles Iisaku gümnaasiumi õpetaja Anastassia Meinson.

Goldbergi masina ehitamisel pidas noorte sõnul paika vanasõna "Iga algus on raske".

"Alustada oli väga raske. Oli väga palju asju, mida oli vaja kuidagi kokku panna. Seepärast oli vaja mõtelda. Esiteks tegime plaani ja selle järgi oli juba palju lihtsam," selgitas Narva eesti gümnaasiumi õpilane Darja Bulavkina.

"Me mõtlesime umbes pool tundi, kuidas alustada, millised need mehhanismid tulevad. Liiga palju otsuseid oli vaja teha," ütles Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilane Mario Polshin. Tema sõnul on meeskonnaga siiski hea töötada, kuid ühtsustunne on vaja üles leida.

Kokku ehitas Goldbergi masinat ligi 100 noort idavirulast.