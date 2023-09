Skandaali sattunud joogaõpetaja Villido: mu tegevus jätkub kindlasti

Rahvusvaheline Babaji Kriya jooga õpetajate ühendus peatas kauaagsete õpilaste kaebekirjade tõttu Lilleoru asutaja Ingvar Villido õiguse õpetada kriya-joogat. Villido selgitas, et skandaal lahvatas joogatehnikast, mis sümboliseerib austusavaldust.

"Need on puhtakspestud jalad, kuhu pannakse peale suhkrut, mett, puuviljasegu ja nii edasi ja see pestakse maha sealt pealt, pannakse potti ja valatakse natukene inimesele peopesa peale, et ta saaks selle pealae peale panna, kust see alla valgub," kirjeldas Villido protsessi. "Ilmselt mõni tahtis ka suhu pista," lisas ta.

Villido kinnitas, et ta on proovinud süüdistuse esitanud osapooltega kontakti saada, kuid tulutult. "Ma olen püüdnud nendega suhelda – nad ei ole tahtnud minuga suhelda, nad on kogu aeg ennast eemale hoidnud."

Villido tõdes, et ei soovi kellelegi eeskujuks olla. "Eeskujuks ma olla ei taha, sellepärast minu jaoks tähendab eeskuju, et ma pean ennast näitama välja kuidagi teisiti, kui ma olen," põhjedas ta. "Pigem tahan ma näidata, mida ma õpetan – ma kasutan täpselt samasuguseid tehnoloogiaid, mida ma õpetan."

Joogaõpetaja tegutseb Tallinna külje all asuvas Lilleoru õppekeskuses, kus tema sõnul käivad inimesed rahu, vaikust ja ilu nautimas. Keskusel on 180 püsiliiget ning seal õpetatakse peale jooga ka hingamistehnikaid.

"Kriya-jooga moodustab 15 protsenti meie tegevustest – see ei ole suur muutus," rääkis Villido, kuidas kriya-jooga õpetamisõiguse peatamine teda mõjutab.

Villido sõnul ei ole Lilleoru kogukonna näol tegemist ususektiga, kuid kõrvaltvaatajatele võib selline mulje jääda. "See, mida me õpime, ei põhine usul. See põhineb praktilistel teadmistel," lausus ta. "Ma süveneksin enne, kui hakkaksin rääkima sektist ja muudest asjadest."

"Ma ei ole seda kunagi karjääriks pidanudki ja kindlasti mu tegevus jätkub," vastas joogaõpetaja lõpetuseks küsimusele, kas ta kavatseb joogaga karjääri edasi teha.