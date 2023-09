Metal-bänd HND andis välja uue videosingli "Kõik ei saa korda"

Uue loo autor on HND bassimängija Tarmo Põiklik ning loo ilmumisele aitas kaasa ka produtsent Meelis Tauk. Lugu pärineb HND uuelt, juba 14. oktoobril ilmuvalt albumilt.

"Sisult on see lihtne ja askeetlik video, milles on teatav äratundmisrõõm, kuna HND kõige esimese loo "Vaevu hingan" video on sarnase tulekuga," rääkis HND laulja Tarvo Mölder. "Nii "Vaevu hingan" kui ka uue loo video tegemisel mängis olulist rolli Fookus Pookus filmi- ja telekraanade proffide meeskond, eesotsas Pelle Vellevoogiga, kes on ka Soome suurimate tele- ja filmiprojektide taga."

"Nagu HND-le kombeks, juhtuvad meil parimad asjad ikka öösel ja pimedas. Nii võitlesime ka seekord ilmaga ning trotsisime vihma ja tuult," kirjeldas bändi laulja uue video valmimisest. "Seda enam, et lubasin valgusetiimile Timo Talile ja Alvar Almingule, et seekord neid sohu ei vii, nagu juhtus meie viimase loo "Soo" videovõtetel, kus viimased ikka korralikud ristsed said."