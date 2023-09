Kilumets: "Ainulaadne aastakäik" näitab, mis Eestis 70 aasta vältel juhtunud on

Sel aastal tähistavad oma 70. sünnipäeva paljud mõjukad eestlased, mis lõi põhjuse nende tegusid ja ajastut meenutada uues mälumängus "Ainulaadne aastakäik".

Uus telemäng toob kokku kaks kolmeliikmelist võistkonda, kus ühe laua taga on 1953. aastal sündinud inimesed ning nende vastas noorem järelkasv samast valdkonnast. "Ka seeniorid peavad jagama n-ö nooruslikku maailma," kinnitas saate toimetaja Margit Kilumets, et vanem generatsioon ei pea ainult ajaloo-teemalistele küsimustele vastama.

"Minu ärarääkimise võime on saanud seda saadet toimetades päris kõva karastuse," tunnistas Kilumets. Ta tõdes ka, et Eestile kohaselt on vanema generatsiooni osalised omavahel eri viisi seotud. "Kes on olnud ühes ühikatoas, on inimesi, kes on koos teadust teinud, on lapsepõlvekaaslasi, kes on mänginud ühes tagahoovis – need seosed on väga huvitavad," rääkis ta 1953. aastal sündinud saatesarja osalisetest.

Saate küsimused on Kilumetsa sõnul leitud kõikvõimalikest elulooraamatutest, filmiarhiivist ning ETV arhiivist.

"Pealtnäha on see mälumäng – tegelikult on see petekas. Küsimused on koostatud ja otsitud selliseks, et need inspireeriks jutustama lugusid," paljastas toimetaja Anne-Mari Müller. "On oluline, et me näitaksime, mis on juhtunud 70 aasta vältel ajaloos, aga eriti Eesti elus," lisas Kilumets.

"Ainulaadse aastakäigu" saatejuht on Margus Saar. "Margus Saare suur võlu on see, et ta päriselt koostab ise koos toimetajatega küsimusi – ta ei ole see saatejuht, kellele me toome kaardid ja ütleme, et palun esita see nüüd veenvalt," selgitas produtsent Karmel Killandi.

"Ja nii nagu sünnipäevapeol ikka, on meil stuudios ka toredat muusikat," lisas Killandi. Avasaates mängib muusikat ansambel Mahavok.

Esimeses saates panevad mälu proovile Olav Osolin, Raul Rebane ja Kalev Vapper. Konkurentsi pakub noorem põlvkond – Henrik Kalmet, Keiu Virro ja Alvar Tiisler.

"Ainulaadne aastakäik" alustab ETV eetris 15. septembril kell 20.