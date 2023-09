Käärijä ja Tommy Cash avaldasid ühisloo "It's Crazy, It's Party"

Soomest pärit Käärijä ja räppar Tommy Cash andsid välja ühissingli "It's Crazy, It's Party".

Käärijä sõnas, et Tommy Cashiga ühise loo tegemine on tema suur unistus olnud.

"Olin pärast Eurovisiooni möllu puhkusel ja istusin parajasti rannatoolis, kui sain Tommylt sõnumi. Laulu saime väga kiiresti valmis ja "It's crazy, It's party" peegeldab meie mõlema vibe'i," selgitas Käärijä. "Tommy on tipptasemel artist ja ma olen temalt palju õppinud."