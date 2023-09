Clicherik & Mäx andis Trafficu "Kesköödiskole" uue kõla

"Tegelikult sai kõik alguse sellest kui Joonas Mattias Sarapuu ansamblist Traffic mulle ootamatult kirjutas, et neil on vot selline idee ja kas oleksime teemas," selgitas Mäx, miks otsustati 15 aastat vanale loole uus hingamine anda.

Silver Laas Trafficust lisas, et suhtlus Clicheriku & Mäxiga oli eriti tore ja vahetu. "Väga palju teineteise mõistmist ja kokkuvõttes lahe koostöö," leiab ta. "Originaaliga on päris palju ühist, aga ütleme nii, et lugu on siis saanud kerge värskenduse. Kõik on ka nullist uuesti sisse tehtud ja mina olen tulemusega rahul!"

Värskele loole on valminud Kernu mõisas filmitud video. Muusikavideo on tootnud Riba Films, režissöörideks Philip Kaat ja Bertan Can ning videos teeb kaasa ka teleprodutsent Triin Luhats.

Uue loo üheks keskseks elemendiks on emmed. "Meil oli parasjagu bändisiseselt kombeks nalja teha üksteise emade kohta ning mõtlesin, et kuna Traffic kutsub end Eesti milf-rock'i lipulaevaks, siis see oleks ideaalne koht oma sõprade emade nimed panna loo sõnadesse, lihtsalt nalja pärast. Aga emmed on lahedad. Kõige võimsamad inimesed siin planeedil," selgitas Clicherik & Mäx.

Clicheriku & Mäxi debüütalbum "Paksud" jõuab kuulajateni 20. oktoobril.