Diddy uues loos teevad kaasa The Weeknd, 21 Savage ja French Montana

Ameerika räppar Diddy avaldas reedel uue videosingli "Another One of Me", kus teevad kaasa The Weeknd, 21 Savage ja French Montana.

"Another One Of Me" pärineb Diddy uuelt albumilt "The Love Album: Off the Grid". Teiste seas teevad albumil kaasa Justin Bieber, Mary J. Blige, Jazmine Sullivan, H.E.R., Summer Walker, Babyface, John Legend, Teyana Taylor, Busta Rhymes, Swae Lee, Burna Boy ja Jeremih.

"Muusika on minu esimene armastus ja muusika on andnud mulle elus teise võimaluse. Selle albumi tegemiseks stuudiosse tagasi minemine oli hingelähedane kogemus, mis tõi mind iseendale ja eesmärgile lähemale," ütles Diddy albumi pressiteates.

"See album ei loodud selleks, et toita algoritmi ega käia trendidega kaasas; see loodi selleks, et puudutada hingi ja vabalt väljendada oma lugu parimate artistide, kirjanike ja produtsentidega, kes kujundavad R&B tulevikku," lisas ta.

Eelmisel kuul Euroopas tuurinud The Weeknd on öelnud, et see on viimane kord, kui ta mõne teise artisti loos külalisena kaasa teeb.

Värske muusikavideo lavastas James Larese.