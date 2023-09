Reikop andis vähiuuringute toetuseks oma ainsa lipsu, Lõbu tütarde kleidid

Hetkel on Katri Linki sõnul koos üle kahesaja kleidi. "Ruumi minna sinna viiesajani on küll," sõnas ta.

"Sel korral ma ei leidnudki kleiti, mida anda. Eelmine kord ma andsin kolm kleiti," rääkis Anne Veski otsuse tagamaadest annetada seekord hoopis pintsak. "See pintsak on tehtud kuskil üheksakümnendate keskel, siis kui ma arvasin, et mul on vaja business'iga ka tegeleda. Kuna tol ajal ei olnud Eesti suved veel nii kuumad, siis see oli mu esinemispintsak suvisel ajal." Lisaks on pintsak veel ühe plaadikujunduse peal.

Seekord kogutakse heategevusliku oksjoniga raha mobiilse kompuutertomograafi jaoks, mida on vaja nii meestele kui naistele ja mis maksab üle miljoni euro. "Me teeme kõik, mis me vähegi saame, et anda enda panus selle aparaadi soetamiseks," sõnas Link. Kuna aparaati on vaja nii meestele kui naistele, siis võetaksegi seekord ka lipse ja pintsakuid vastu.

Marko Reikop andis seetõttu ära ka oma ainukese lipsu. "Ma olen seda ainult ühe korra kandnud, kui Eesti Vabariik sai sada ja president annetas mulle teenetemärgi," rääkis Reikop lipsu kohta, mis läheb oksjonile kõrvuti Alar Karise ja Ivo Linna lipsudega. Grete Lõbu annetas ära aga hoopis oma tütarde kleidid, mida nad tema pulmas kandsid.

Anne Veski pani kõigile naistele südamele käia vähiuuringutel ja kasutada seda võimalust, mida kompuutertomograaf pakub.