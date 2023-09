Rahnuronija Keit Nurga: ronimine on parim viis kõrgusekartusest üle saada

"Mina võtan võistlusi Eestis raske trennina, aga seal maailmatasemel lõpus süda ikka puperdas," sõnas Keit Nurga. "MM-il on kolm distsipliini ja mina osalesin siis ainult bouldering'u alal. Sportlasena ma lähen isolatsiooni, kuna ma ei tohi näha kvalifikatsiooni radasid. Viis rada on kvailifikatsioonis ja sa pole kordagi neid näinud," kirjeldas Nurga kogemust. Raja peab ära ronima ehk lahendama viie minuti jooksul. "Mõtteline ja füüsiline tegevus on ikka päris suur," lisas ta.

Igapäevaselt töötab Keit hoopis Rakveres keevitajana ja annab selle kõrvalt õhtuti Tallinnas ronimistrenne nii noortele kui täiskasvanutele.

Heleri All tunnistas peale ise ühe raja läbimist, et üleval tekkis ikka mõte pähe, et alla kukkuda pole ilmselt hea tunne. "See on üks parimaid viise üldse, kuidas kõrguse kartusest üle saada," sõnas Nurga selle peale.

Olles MM-il käinud, tahab Nurga nüüd ka paarile Euroopa karikavõistlusele peale saada.