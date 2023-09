Sia avaldas uue singli "Gimme Love"

Sia uus singel "Gimme Love" pärineb tema tuleva aasta kevadel ilmuvalt albumilt "Reasonable Woman". Tegemist on Sia kümnenda stuudioalbumiga. Sia viimane stuudioalbum "This Is Acting" ilmus 2016. aastal.

Sia repertuaarist on varasemalt ilmunud sellised hittlood nagu "Unstoppable", "Elastic Hearts" (koostöös Shia LaBeoufi ja Maddie Ziegleriga) ja "Dusk Till Dawn" (koostöös Zayniga).