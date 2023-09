Inga Tislar läks ülikooli: tundsin, et on õige aeg oma ellu vaheldust tuua

Sellest sügisest õpib Inga Tislar Eesti Kunstiakadeemias fotograafiat. "Ma tundsin, et praegu on õige aeg lisada oma ellu vaheldust, edasiliikumist, arengut," selgitas ta ning lisas, et muusikaga ta lõpparvet teha ei plaani. "Ma juba näen, et neid meediume saab siduda."

Suurem osa uutest kursusekaaslastest on Tislarist nooremad, kuid muusiku sõnul õpib ta neilt väga palju. "Ma poleks oodanud, kui palju nad annavad. See on nii teistsugune, nii värske mõtlemine," rõõmustas ta. "Ma olen sama palju saanud nendelt inimestelt kui koolilt endalt. Ma olen väga põnevil, väga motiveeritud."

Tislar sõnas, et värske tudengina on oluline osata endale aega võtta. "Ma olen harjunud, et mul on mingil määral rohkem aega olnud. Nüüd kõikidele asjadele jah ütlemine võib pisut haua poole viia, aga selles mõttes saab ikkagi hakkama," rääkis ta. "Ma ei ütleks, et ma liiga ületöötaja olen, aga seda võib vist igal inimesel mingil perioodil pisut ette tulla," nentis ta.