Liis Lemsalu: lapseootus on mu loomingule uue hingamise andnud

Liis Lemsalu tunnistas, et lapseootus on tema loomingule igati positiivselt mõjunud, andes juurde uusi vaatenurki, millest laule kirjutada.

Uusi lugusid luues tahab Lemsalu oma visiooni sinna võimalikult palju kaasata. "Ma üritan ennast hästi palju ohjeldada," tunnistas ta Raadio 2 hommikuprogrammis, viidates sellele, et proovib produtsendi loodud taustasid kohe mitte maha tegema hakata, kui talle selles midagi ei meeldi. "Sest automaatselt, kui midagi on halb, tahad sa seda kohe öelda," tunnistas lauljatar.

"Ma üritan eelnevalt võimalikult hästi selgeks rääkida, millist saundi ma loos kuulen," jätkas ta. "Kui ma näen, et okei, me oleme ühel lehel, siis ma lasen ikkagi produtsendil oma tööd teha."

Mõni aeg tagasi oli Lemsalul tunne, et ta justkui kordab ennast muusikat tehes, kuna on muusikamaastikul juba pikalt tegutsenud. "Lapseootus on mulle kui kirjutajale, kunstnikule ja meelelahutajale andnud mingisuguse uue hingamise või värske tunde enda sees."

Lauljatari sõnul on tema maailmavaade muutunud. "See, kuidas ma tekste vaatan ja neile lähenen, on teistmoodi," rääkis Lemsalu. "Ma tunnen üldse, et mu ajukeemia on natuke muutunud – mulle on seda muide inimesed öelnud ka," lisas ta, arvates, et muutus on olnud igati positiivne.